Nõo Lihatööstus avas Tallinnas esinduspoe

„Tegemist on kohaga, kus on lai valik tooteid, mida tavakauplustest ei leiagi – lahtise leti suitsusingid, suitsuvorstid, kotletid, šnitslid ja muu. Lisaks värske liha ja soodsa hinnaga eritooted. Seega kvaliteetne ja maitsev kaup otse tuntud tootjalt, kokku üle saja erineva toote,“ ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. „Balti Jaama turu esinduspoes toimuvad igapäevaselt degusteerimised, pakume soodsaid hindu, päevapakkumisi, loosimänge. Ja otse loomulikult parimat, auhinnatud kvaliteeti.“

Kruustük lisas, et laienemist julgustas ette võtma Nõo Lihatööstuse teiste olemasolevate esinduspoodide edu. Samuti on võimalik, et ettevõte kasutab juurutatud erikontseptsiooni tulevikus ka mõnel oma eksporditurul. „Lõuna-Eestis on kõik põhjalikult kursis meie toodetega, nüüd saame täiendavaid võimalusi pakkuda ka pealinnas,“ lausus Kruustük, lisades, et Nõo loodab lähipiirkonna toitlustuskohtadele värske tooraine soetamiseks pakkuda parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

„Oleme Nõo Lihatööstusega suhelnud juba mõnda aega, et neile leida sobilik pind. Nüüd olemegi Nõo Lihatööstuse esinduspoe õnneks saanud pealinnas enda turule, sest nende tooted on palavalt armastatud nii meie meeskonnas kui ka pealinnas üldisemalt. Teema on ka veidi isiklik, sest minu kadunud vanaema ütles pühade aegu alati, et ainult Nõo doktorivorst sobib tema legendaarsesse kartulisalatisse ning kuna ta verivorste tegi kodus ise, siis usaldas ta selle tegemiseks ainult Nõo toorainet. Seega on eriti tore, et saime esinduspoe just pühadeks avatud. Tegu on tugeva täiendusega meie lihasaalis, kus saame nüüdsest pakkuda veelgi paremat valikut kõikidele turukülastajatele,“ kommenteeris Balti Jaama turu tegevjuht ja Astri Grupi nõukogu liige Sander Hage.

Nõo Lihatööstus on Eesti juhtiv kodumaine lihatööstus ja on pälvinud parima pereettevõtte tiitli. Ettevõte on oma üle 200 töötajaga üks olulisemaid tööandjaid Eestis. Nõo Lihatööstuse valikusse kuulub üle 400 lihatoote.

