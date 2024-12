KOMMENTAAR | Miks riigikohus Olerexile nii vähe rahatrahvi määras?

Keskkonnaamet määras 2023. aastal Olerexile pretsedenditult suure rahatrahvi - 8 miljonit eurot - selle eest, et kütusemüüja ei täitnud 2022. aastal atmosfääriõhu kaitse seadusest ja vedelkütuse seadusest tulenevat kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise ja biokütuse osakaalu kohustust. Maakohus tühistas Keskkonnaameti trahviotsuse ja määras karistuseks üks miljon eurot. Olerexi kaebuse alusel asja uuesti vaaginud Riigikohus aga leidis, et selline karistus on vastuolus karistusseadustikuga ja määras Olerexile lõpuks 300 000 euro suuruse rahatrahvi.

Riigikohus järgis põhiseadust ja olulist karistusõiguse põhimõtet

Riigikohtu otsus Olerexi asjas kinnitab, et kohus ei saa mõista karistust, mis ei olnud teo toimepanemise ajal seadusega üheselt määratletud, isegi kui see piirang tundub poliitilises või sotsiaalses kontekstis ebaõiglane. Karistuse vähendamisel lähtus Riigikohus ühest karistusõiguse olulisest alustalast, mida nimetatakse määratletuse põhimõtteks. See tähendab, et isiku tegu ei saa lugeda süüteoks ja teda ei tohi selle eest karistada, kui seda tegu ei olnud tunnistatud süüteoks täpselt määratletud ja enne teo toimepanemist jõustunud seadusega. See meie põhiseaduses kirjas nii: „Kedagi ei tohi süüdi mõista teo eest, kui seda tegu ei tunnista kuriteoks seadus, mis oli jõus teo toimepanemise ajal. Kellelegi ei tohi mõista raskemat karistust kui see, mida võinuks talle mõista õiguserikkumise toimepanemise ajal.“ Karistusseadustik ütleb samuti, et karistus mõistetakse teo toimepanemise ajal kehtinud seaduse järgi ning et seadusel, mis tunnistab teo karistatavaks, raskendab karistust või muul viisil halvendab isiku olukorda, ei ole tagasiulatuvat jõudu.