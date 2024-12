Erakordne Olde Hansa ajamasin toob tiimi jõulude ajal ühe laua taha

Maailmakuulus ajamasin

Oluline on ehtsus

Traditsioonid, mis liidavad

Firmapidu à la carte

See on järele proovitud tõde, et kui keskajal tegi linnaõhk vabaks, siis Olde Hansa eriline atmosfäär vabastab tavapärasest ka külaliste mõtted. Nii on siin ettevõtete jaoks ideaalne korraldada üritusi, mis nõuavad rutiinsest kontorikuubikust väljapoole mõtlemist – näiteks tiimikoosolekud, erinevate tööalaste muutuste või uuenduste tutvustamine. Kõige sobivam on aga Olde Hansa mõistagi firmapidude, jõulude või kasvõi ettevõtte juubeli tähistamiseks. Siin on ruumi nii mitmesajapealise meeskonna jaoks kui ka privaatne patriitsikamber kuni paarikümneliikmelise grupi jaoks. See, et firmaürituse puhul ei pea maksma ruumi eest renti, vaid ainult tarbitud söögi-joogi eest, muudab Olde Hansa ahvatlevaks alternatiiviks paljudele tavapärastele kohtadele.