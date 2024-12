Euro väärtus langeb. Kuidas võib see mõjutada igaühe rahakotti?

Euro väärtus dollarisse on viimasel ajal märgatavalt kahanenud, mis võib kaasa tuua igapäevaste kulutuste suurenemise. See teeb ka Euroopa Keskpanga (EKP) ametnikke murelikuks, sest euro langus mõjutab inflatsiooni, mis on omakorda baasintressimäärade üle otsustamise põhinäitaja.