Algavast aastast hakkab kehtima uus tegevusalade klassifikaator

Tegevusalade klassifikaatori asukoht, ülesehitus ja üldine liigitus jääb samaks. Varasema versiooniga võrreldes saavad vahendusteenused omaette tegevusala koodid, see aitab tegevusi täpsemalt eristada ning lõpetatakse digitaalsete ja muude kanalite eristamine. Samuti on EMTAK 2025-s ajakohastatud mõningaid tegevusalade nimetusi ja kirjeldusi, et need vastaksid tänapäevastele praktikatele.