Pandeemia saatis miljardärid liikvele. Üha rohkem ülirikkaid on koduriiki vahetanud

Kui kaks aastat tagasi vähenes ülirikaste varade väärtus kuuendiku võrra, siis nüüdseks on langus tagasi tehtud. Viimase aastaga kasvas miljardäride varade maht 16,5%, misläbi ületati ka 2021. aasta kogurikkus. Võrreldes mullusega on maailmasse lisandunud 138 miljardäri, kuid piirkondade lõikes on trendid erinevad.

Nii on näiteks kasvus nii USA kui India miljardäride arv, kuid langustrend jätkub Hiinas. Kui aastatel 2015 kuni 2020 kasvas Hiina miljardäride varade maht keskmiselt 20% aastas, siis trend pöördus 2020. aastal. Pärast seda on Hiina rikkurite varandus kahanenud keskmiselt 5% aastas. Hoolimata sellest, et Hiinas on 93 miljardäri vähem kui aasta tagasi, on riik jätkuvalt miljardäride arvu poolest maailmas teisel kohal USA järel.