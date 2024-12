Automaksu mõju. Novembris müüdi Eestis uusi autosid lausa 60% rohkem kui aasta tagasi

„Klientide huvi on olnud selgelt suunatud nende mudelite vastu, mis on kohe saadaval ja mille ostu saab vormistada enne uue maksu jõustumist. Turul on eelised täna neil automüüjatel, kelle laoseis on hea ja kes suudab kiiresti reageerida turunõudluse kasvule,“ selgitab Elke tegevjuht Raido Rosenfeld.

Novembris müüdi Eestis 3644 uut sõiduautot ja kaubikut, mis tähendab 63,5 protsendilist kasvu võrreldes 2023. aasta novembriga. Kogu aasta vaates on kasv olnud tagasihoidlikum, vaid 2,4 protsenti. Novembri tulemus viitab sellele, et 1. jaanuarist kehtestatav automaks on automüügiturgu märkimisväärselt elavdanud.

Automaks on toonud uusi kampaaniapakkumisi

Rosenfeld toob esile, et turgu ilmestavad hetkel mitmete automüüjate automaksust inspireeritud kampaaniapakkumised. Näiteks pakub Toyota aasta lõpuni RAV4 järgmisel aastal jõustuva sõiduki registreerimistasu võrra soodsamalt. „See pakkumine on omakorda suurendanud tellimuste arvu ja julgustanud kliente ostutehingut ka järgmiseks aastaks vormistama,“ ütleb Rosenfeld.

Kütusekulu ja keskkonnasõbralikkust oluliseks pidavate ostjate seas on erilist kasvu näidanud hübriidkütusega sõidukid. „Novembri müügitulemustest selgub, et sõiduautode seas on hübriidid olnud kütuse poolest kõige enam valitud. Tarbesõidukite segmendis on jätkuvalt kõige populaarsem kütuseliik diisel,“ selgitab Rosenfeld.

Rosenfeldi hinnangul võib novembri ja detsembri müügitulemuste põhjal prognoosida, et 2024. aasta lõpuks ületab automüük möödunud aasta taseme ning turg püsib aktiivsena ka tuleva aasta algul.

