Läbipõlemine ei hüüa tulles! Ava eestikeelne AI-assistent „Tööõnne abiline“ ja testi sümptomeid!

„Mingil hetkel ma enam ei jätkanud, sest tundsin, et ei taha õpetada asja, mis leevendab, tahtsin pakkuda lahendusi. Sain aru, et ükskõik kui head need tehnikad ei ole, mida õpetan – mingil hetkel lämmatab tegemata tööde kuhi ja ootamatud stressirohked olukorrad ka kõige paremad kavatsused iseenda vaimse tervise osas,“ ütleb Kati. Nüüd on ta aga tagasi, sest näeb, et just AI-ajastu on see, mida me kõik, kes me kirglikult põleme, oodanud oleme.

Ta ise ütleb, et ei ole enam aastaid teinud avalikke läbipõlemise loenguid, sest mingil hetkel sai ta aru, et teadmised pakuvad küll leevendust, aga mitte lahendust.

Kati on aastaid olnud tulihingeline läbipõlemise ennetamise eestkõneleja. Ta on andnud sel teemal välja kaks raamatut, olnud aastaid start-up’ide läbipõlemise ennetamise coach ning aastaid tagasi lõi ta ka Eesti Sisekaitseakadeemiasse uue õppeaine nimega „Vaimne enesejuhtimine“.

„Läbipõlemine ei hüüa tulles, kohe kindlasti mitte!“ ütleb Kati Torim, kes ise koges kümme aastat tagasi nii rasket läbipõlemist, et kaotas enda kodu, äri, abielu, sõbrad ja kogukonna. Praeguseks on naine end uuesti üles ehitanud, aga ta ütleb, et kui tal oleks toona olnud need teadmised ja tööriistad, mis praegu kättesaadavad on, oleks see lugu kindlasti lihtsam olnud.

Ühendkuningriigis maksab töötajate halb vaimne tervis, sealhulgas läbipõlemine, tööandjatele aastas umbes 51 miljardit naela ( Deloitte’s European Health Equity Institute, 2024 ). Uue töötaja värbamine ja väljaõpe maksab keskmiselt kolm korda rohkem kui olemasoleva töötaja hoidmine. Oled ChatGPT kasutaja? Mine testi Kati Torimi loodud eestikeelset AI-assistenti „Tööõnne abiline“ ja vasta 25 küsimusele, et näha, kas ka sul on läbipõlemise sümptomeid.

Kati ütleb, et endiselt ei saada aru, et läbipõlemise oht on kõige suurem just kirglike inimeste hulgas, ning lisab, et eredaima leegiga põlevad esimesena läbi just need, kes siiralt oma tööd armastavad, sest piire on raske seada.

„Paar nädalat tagasi olime enda start-up’iga Lissabonis Websummitil ja vaatasime ka ringi, et mida teised teevad. Mingil hetkel suruti mulle pähe kiiver, mis peaks aitama magada. Selle loojad ütlesid, et kõik ägedad ettevõtjad kasutavad ja kiidavad. Küsisin vastu, kas poleks mõistlikum õpetada ajajuhtimist, töösüsteeme ja AI-tööriistu, mis aitavad aega säästa, et pärast iseseisvalt magada saaks? Vastuseks sain, et see ongi inimestele, kes on kirglikud ja tahavad võimalikult palju ära teha. Kuskilt jookseb piir!“ toob Kati näite.

Pühendumus ei aita läbipõlemist vältida

Hoolimata sellest, et 88% töötajatest on teatanud suurest pühendumusest, on 82% töötajatest läbi põlenud. Peamised põhjused on pikad tööpäevad, ülekoormus ja raskused töö- ning eraelu tasakaalustamisel, toob välja DHR Globali aruanne „Tööjõu suundumused 2025“.

Töötundide vähendamisest ei piisa, et läbipõlemist vältida, sellega peab kaasas käima ka oskus reguleerida emotsioone, ressursside süsteemne planeerimine ja kaasa aitab ka AI-tööriistade kasutamine.

Ühendkuningriigis on üks viiest tööealisest inimesest viimase aasta jooksul võtnud stressi või vaimse tervise probleemide tõttu töölt vabaks (Mental Health UK, 2024). Näiteks projektijuhtide seas tunneb lausa 50% töötajatest läbipõlemist, mis on üks kõrgemaid sektoreid (New York Post, 2024).

Kui varem sai leevendada, siis nüüd saab lahendada

Ta ütleb, et tehisintellekti kasutamine peaks muutuma iga kontoritöötaja baasoskuseks, et suurendada töö efektiivsust ja vähendada läbipõlemist, sest just see on lahendus, mitte leevendus. Amanda Hoover, üks Wired.com-i autoritest, teeb kokkuvõtte, et juba üle 75% kontoritöötajatest kasutab AI-tööriistu, et hallata töökoormust ja leevendada läbipõlemise sümptomeid.