Sai mitmeid kaebusi. Konkurentsiamet algatas populaarse autoportaali omaniku kohta järelevalvemenetluse

Konkurentsiameti haldusmenetluse valdkonna juhi Kadri Lepikulti sõnul on vaja järelevalvemenetluse käigus välja selgitada, kas AllePal OÜ võib olla rikkunud konkurentsireegleid auto24.ee portaal pakutavate andmete importimise-eksportimise või peegeldamisega seotud teenuste tingimuste ja nende rakendamisega sõidukite müüjatele ning kasutustingimuste võimaliku ebavõrdse kohaldamisega sõidukite müüjatele.

„Konkurentsiamet on varem andnud hinnangu, et AllePal OÜ-l on sõidukitega seotud kuulutuste vahendamise teenuse kaubaturul turgu valitsev seisund,“ ütles Lepikult. Menetluse algatamine ei tähenda veel, et ettevõte oleks pannud toime rikkumise, ega ka rikkumise tuvastamist. Menetluse algatamise ajend on turult saadud kaebused ja vihjed.

Delfi Ärilehele lisas Kadri Lepikult, et kuigi nad ei saa järelevalvemenetluse kõiki detaile avalikustada, saab ta öelda, et konkurentsiamet on saanud vihjeid alates 2024. a juunist ning neid on saadud nii auto24.ee portaali konkurentidelt kui ka portaali kasutajatelt.

„Järelevalvemenetluse tulemus sõltub lõplikest asjaoludest. Juhul, kui rikkumised leiavad kinnitust, on konkurentsiametil võimalik teha ettekirjutus rikkumise lõpetamiseks. Rahatrahve on võimalik määrata ainult väärteomenetluse korras ning selles osas menetlust alustatud pole,“ lisas ameti esindaja, mis saab siis, kui tegelik rikkumine ka menetluse käigus kinnitust saab.

