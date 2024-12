Sai mitmeid kaebusi. Konkurentsiamet algatas populaarse autoportaali omaniku kohta järelevalvemenetluse

„Konkurentsiamet on varem andnud hinnangu, et AllePal OÜ-l on sõidukitega seotud kuulutuste vahendamise teenuse kaubaturul turgu valitsev seisund,“ ütles Lepikult. Menetluse algatamine ei tähenda veel, et ettevõte oleks pannud toime rikkumise, ega ka rikkumise tuvastamist. Menetluse algatamise ajend on turult saadud kaebused ja vihjed.