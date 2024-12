VIDEO ja FOTOD | Eesti Gaas saatis öö varjus oma senise nime ajalukku

Eesti Gaas, mille ajalugu ulatub tagasi aastasse 1865, kui asutati esimene gaasivabrik Tallinnas, on tänaseks muutunud niivõrd rahvusvaheliseks ettevõtteks, et on otsutanud muuta ära ka oma ärinime, võttes nüüdsest kasutusele nime Elenger, mille kaudu teda tuntaks välisturgudel.