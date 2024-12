Financial Times’i ajakiri The Banker: LHV on Eesti parim pank

Viimase aasta jooksul on LHV märkimisväärselt tugevdanud oma positsiooni Eesti finantsteenuste turul: lõi uue investeerimispanganduse üksuse ning integreeris senise EveryPay makseteenuste platvormi. Need olulised sammud on võimaldanud pakkuda klientidele paremat teenuste kvaliteeti uutes valdkondades.

LHV Panga juhatuse esimehe Kadri Kiiseli sõnul on saavutuste taga nii innovatsioon kui ka pühendunud meeskond: „Meie missioon on parandada juurdepääsu finantsteenustele ning viimasel ajal oleme keskendunud eluasemelaenude turul konkurentsi suurendamisele. Ka nende klientide arv, kelle palk laekub LHV-sse, on aastaga suurenenud 11%. See kõik näitab, et meil on parim kasutajakogemus ja kliendikeskne teenindus.“

Panga vahetus on lihtne: ava konto LHV-s, lae alla alla sissetuleku suunamise avaldus ja ava kogumiskonto, kuhu me omalt poolt kanname 100 eurot unistuste täitmiseks. Kiisel lisab, et eriti on oma palga LHV Panka suunanud klientide hulk kasvanud viimastel kuudel.

Hoolimata keerulisest majanduskeskkonnast kasvab LHV kiiresti. 2024. aastal 10 kuuga on LHV Panga klientide arv suurenenud 12% võrreldes aasta varasema perioodiga ning laenuportfell kasvanud 431 miljoni euro võrra.

„Meie edu võti peitub oskuses kohaneda muutuvate oludega, pidades samal ajal tähelepanu all klientide vajadusi,“ kommenteerib LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel. LHV näitas eeskuju ka jätkusuutlikkuse edendamisel, pakkudes soodustingimustel laene elektrisõidukite, hübriidautode ja korteriühistute renoveerimisprojektide rahastamiseks koostöös Euroopa Investeerimisfondiga.