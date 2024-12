Privaatsed aiad ja suured katuseterrassid | Sinu uus unistuste kodu ootab sind Kodulahe kvartalis

Avatud ja kutsuv eluruum

Kodulahe kvartali arendus, mis algas juba 2014. aastal, on aastatega kujunenud kvaliteetseks ja hästi vastu võetud elupiirkonnaks. „Elanikud on kvartali väga hästi vastu võtnud ja nii mõnedki on vahetanud oma senise kodu uuema vastu. See näitab selgelt, et oleme õigel teel ja Kodulahe uued kodud on oodatud,“ selgitab Mustonen. Soodi 6 jätkab seda traditsiooni, pakkudes lisaks uutele kodudele ka mitmeid unikaalseid võimalusi, nagu kogukonnaaed ja avalik linnaväljak. „Need lahendused loovad avatud ja kutsuva eluruumi, kus naabritel on lihtsam omavahel suhelda ning kogukonnatunnet kasvatada.“