Kurioosne juhtum. Üürileandja käis üürniku kodus omavoliliselt sahtlites tuhnimas

Kasutaja kirjutab: „Olin kuu aega reisil, millest ka üürileandja teadlik oli. Reisi ajal sain kodu kaamerast teate, et keegi on kodus ja nägin sealt, kuidas ta (üürileandja - toim.) mu sahtleid läbi käis. On võimalik sellega midagi muud ka teha kui lihtsalt temaga rääkida? Video tõendusmaterjal on olemas.“

Küsisime üürileandja käitumise kohta kommentaari Eesti ühelt suurimalt kinnisvaraplatvormilt Rendin, kust kinnitati, et tegu on seadusevastase käitumisega.

„Kodu puutumatus on igaühe põhiseaduslik õigus ning siinjuures ei ole oluline, kas eluruumis elab kinnisvaraomanik ise või üürnik. Üüritud eluruum on üürniku kodu, kuhu ei tohi võõrad (sealhulgas eluruumi omanik) omavoliliselt siseneda,“ kommenteerib Rendini turundusspetsialist Britta Johanna Annom.

Külastus peab olema üürnikuga kooskõlastatud

Ta lisab, et üürileandja tohib üüriobjekti külastada ainult juhul, kui külastus on eelnevalt üürnikuga kooskõlastatud või erandlikel juhtudel, kui on alust arvata, et üürileandja või naabrite vara võib oluliselt kahjustuda. „Sellisteks erandjuhtumiteks võivad olla näiteks uputus, tulekahju või muud olukorrad, mis eeldavad viivitamatut tegutsemist, et vältida kahju suurenemist või ohtu inimestele ja varale,“ selgitab Annom.