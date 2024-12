Kusti Salm Bloombergile: Euroopasse tuleb uus ja palju suurem sõda

Frankenburg Technologies asutati selle aasta alguses ja ei ole veel suuremaid investeeringuid kaasanud, kuid Salmi sõnul on ettevõttel „tervislik“ stardikapital. Frankenburg võitis ka hanke Ukrainale uue aasta alguses rakettide tarnimiseks. Salm ütles Bloombergile, et võimalik relvarahu või Ukraina sõja lõpp ei vähenda nõudlust uute relvade järele. „Euroopasse tuleb uus ja palju suurem sõda,“ ennustas ta.

Kusti Salm sõnas Delfi Ärilehele, et Bloomberg uuris küsimust kontekstis, kas Ukraina sõja lõppedes kaob nõudlus kaitsevarustuse järele, millele Salm vastas, et kui Ukraina peaks sõja kaotama, siis sellist asja ette näha ei ole. „Kui Venemaa peaks Ukrainas sõja võitma, siis kindlasti järgneb sellele sõja laienemine,“ oli ta siiski kindel.

Ettevõttega seotud ka Margus Linnamäe

Ettevõtte omanikeringi kuulub peale Madiberki (64,18%) ka Margus Linnamäe MM Grupp, kelle osalus on 23,7%. Seejuures on MM Grupp ka varem Madiberki äridesse investeerinud: näiteks kuulub MM Grupile ligi neljandik Madiberki asutatud superkondensaatorite tootjast Skeleton. Kuldar Väärsile kuulub Frankenburgist 4,99%, Marko Virkebaule 3,38% ja Jaanus Tammele 1,01%. Shellona Ltd. osalus on 2,75%.