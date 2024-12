Valmis kõrgema palga eest kohe töökohta vahetama. Eestlaste palgasoov on aastaga taas suurenenud

Mediaanpalgaootus näitab siis piiri, millest pooled ootused on suuremad ja pooled väiksemad. Tööandjale tähendab 2100-eurose palgasoovi rahuldamine üle 3600-eurost tööjõukulu koos kõigi maksudega. Erinevus tegeliku ja unistuste palga vahel on veidi vähenenud – palgaootus on sel sügisel tegelikust palgast 480 euro võrra suurem, aasta tagasi oli vahe 500 eurot. Soovitud töötasu saamist peab tõenäoliseks vaid 16% töötajatest, enamik seda saada ei looda.