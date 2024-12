FOTOD | 220 uue koduga Tallinna mereäärne kinnisvaraarendus saavutas täiskõrguse

„Pirita uued kodud on Liveni jaoks mitmes mõttes märgilise tähendusega. Kuna linnaosas on viimastel aastatel vähe korterelamuid ehitatud, saame uue arendusega ühtaegu nii kvaliteetseid kodusid pakkuda kui Pirita teest ja piirnevast rannaalast ühtse ning linnaelanikele avatud terviku kujundada,“ rääkis AS Liven tegevjuht Andero Laur.

Tema sõnul soovivad nad, et Regati kodude kaudu saaks Pirita linnaosa uued püsi-, mitte lühiajalised külaliselanikud, ning et piirkonda tervikuna tekiks rohkem elu ja liikumist. „Seepärast on Pirita rannapromenaadi lõpus paiknev mereäärne ala planeeritud tervikuna ning lisaks kortermajadele leidub seal tulevikus ka restorane, kohvikuid ja ärisid,“ kinnitas ta.

Andero Laur selgitas, et nad on alati võimaldanud oma arendustesse kolijatel oma uue kodu planeerimisel kaasa rääkida, seekord on väljakutseid see kaasa toonud peamiselt seetõttu, et nad on hakanud pakkuma lahendusi, mis on pigem levinud eramute puhul, mitte kortermajades.