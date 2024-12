Ulatuslikud ehitustööd muudavad Mäo ristmiku bussiga sõitjate jaoks oluliselt mugavamaks

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman sõnas, et tegemist on olulise sammuga ühistranspordireformi elluviimisel. „Mäo ristmiku ümberehitusprojekt on suur samm ühistranspordireformi teel, et ühistransport oleks kõikjal paremini kättesaadav. Oleme siiani investeerinud suurte keskuste vahelisse liikumisse, nüüd on oluline, et see oleks ka väiksemates piirkondades mugavamalt korraldatud. Kui tahame, et ühistransporti kasutataks rohkem, siis peab ümberistumine olema kiire, mugav ja ohutu,“ rääkis ta.