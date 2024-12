Võimud sekkusid: Soome ketid eemaldasid Leedu tootja kartulikrõpsud müügilt, Eestis tehti sama

„Kui toode sisaldab ainult kanepiseemneid, on kujutised ja turundus äärmiselt eksitavad. Pakend jätab mulje, et see sisaldab ka lehti või mõnda muud taimeosa või on lastele keelatud. Kanepiseemned seda ei ole,“ ütles Mizrahi oktoobris Ilta-Sanomatele.