FOTOD | Maagiline piir sai ületatud. Maakri kvartal täiendab Tallinna kilukarbisiluetti peagi kolme uue pilvelõhkujaga

Võistlustingimuste järgi peab ligi pool Maakri kvartali pindalast muutuma haljastatud linnapargiks, siinne tänavaruum peab soosima jalakäijaid ning ühtlasi tuleb restaureerida kunagine E. Lenderi Gümnaasiumi hoone.

„Sedavõrd suuremahulisi võistlusi ei toimu Eestis sageli, eriti veel selliste mahtude peale, mis mõjutavad linna kilukarbisiluetti. Selge on, et tööd jätkub veel mitmeks aastaks ja lahendused arenevad planeerimise ja projekteerimise faasis kindlasti palju edasi, kuid võidutöö annab selleks väga hea lähtekoha. Võidutöö voorused ilmnesid nii mahulistest paiknemistest ja kõrguste varieeruvusest kui ka hästi lahendatud liikumisteedest, mis tagavad selle, et koht saab orgaaniliseks osaks Tallinna südalinnast,“ kommenteeris žürii liige, Eesti Arhitektide Liidu liige Tõnis Arjus.

Maagiline 130 meetri piir sai ületatud

Arjuse sõnul eristub võidutöö eelkõige selle poolest, et tegu pole ühe kinnistu põhise lahendusega, vaid suurema tervikuga, kus koha fookuseks saab keskne avalik ja haljastatud ruum, mis saab arvatavasti kogu Maakri piirkonna südameks. „Kuna arendusalal on ette nähtud mitmeid erinevaid funktsioone, kus elukeskkond ja töökeskkond üksteist täiendavad, siis on oodata kogu piirkonna elavdamist, mis toetab Tallinna kui inimkeskse linna arengueesmärki,“ avaldas Arjus lootust.

Capital Milli kaasomanik ja žürii liige Tanel Samuel ütles, et võistlus oli kahtlemata pretensioonikas ning andis hea ülevaate sellest, kuidas võiks piirkonda mahuliselt lahendada. „Võidutöös meeldis see, kuidas arhitektid lähenesid julgelt ja liikusid piire kombates kõrgustesse. Lähteülesanne lubas seekord minna kõrgemale kui 130 meetrit, mis on tavaliselt aga arendajatele ja arhitektidele kirjutamata reegel ja piir. Selle piirangu ületamine pakkus võimaluse luua uuenduslikke, põnevaid ja kaasaegseid lahendusi, integreerudes siiski kenasti olemasolevasse keskkonda,“ ütles Samuel.