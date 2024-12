KUULA | Lihtsalt rahast: kuidas luua ja turundada edukat e-poodi?

„Kui see valik on algusest peale õigesti tehtud, on hiljem võimalik palju kokku hoida – nii aega kui ka raha. Läbi tuleks mõelda ka kogu tehniline osa e-poest: välimus, keerukus ja kogu kliendi liikumise teekond. Väga oluline on vaadata läbi, kui hästi toimib näiteks poe otsingumootor ja kas klient pääseb kiirelt oma ostukorvi. Üks suuremaid vigu, mida uued turuletulijad tihti teevad, on, et ostukorvist ostu sooritamine on liiga keeruline – tahad midagi osta, kuid ei oska oma ostu lõpetada,“ lisab ta.