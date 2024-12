Ministri järsk meelemuutus. Hartman teeb ettepaneku Eesti Post osaliselt erastada

Ta selgitas, et riigifirmale peamist tulu toov pakiäri on mahupõhine. „Me oleme teinud päris suured investeeringud Kaunasesse selleks, et tekiks suurem võimekus pakiäris olla,“ sõnas Hartman. „Aga kui me tahame siit edasi minna, siis konkurents on hästi-hästi tihe ja meil on vaja täiendavat kapitali, et mahtu tõsta. Mida suurem on maht, seda suuremaks kasvab Eesti Posti võimekus kasumit teenida.“