Hanno Pevkur: Relvaseaduse muudatused loovad vundamendi Eesti kaitsetööstuse arendamiseks

Kodumaise kaitsetööstuse viimaste aastate areng on olnud muljetavaldav. Sektori müügitulu on suurenenud 2016. aasta 56 miljonilt eurolt ligi poole miljardi euro peale sel aastal. Eesti kaitsetööstus on kasvanud kiiremini kui meie majandus üldiselt. Eesti riigi ja kaitseministeeriumi kindel plaan on toetada edaspidigi meie hea ekspordipotentsiaali ja rahvusvahelise konkurentsivõimega kaitsetööstust.

Meie siht on leida lahendusi vastavalt tegelikule vajadusele ja aidata ettevõtteid, kes panustavad Eesti julgeolekusse. Vajalikud ümberkorraldused ja tänased kitsaskohad on kaitsetööstuse valdkonna ettevõtjad koos Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liiduga välja toonud oma praktika põhjal ning neid on põhjalikult analüüsitud.

Uus relvaseadus aitab kaasata ka rohkem partnereid

Kõige olulisem muudatus relvaseaduses saab olema see, et tekib võimalus laiendada Eestis tegutsevate relva- ja laskemoona tootmise ning käitlemisega tegelevate ettevõtete ringi. Seni kehtis siin range piirang, et valdkonnas tegutsevate firmade ringi ja juhtkondadesse tohivad kuuluda vaid NATO ja Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, mis ei võimaldanud meil töötada koos sõbralike kolmandate riikidega.

Meie ettepanek on lubada tulevikus kaasata ka OECD liikmesriike, sealhulgas Austraaliat, Iisraeli, Jaapanit ja Uus-Meremaad. Sama kehtiks ka riikide kohta, kellega on sõlmitud salastatud teabe vastastikuse kaitse lepingud, nagu näiteks Ukraina. On oluline teha koostööd riikidega, kellelt Eesti ettevõtted saavad õppida ja kellega koostöös meie riigikaitset tugevdada. Edaspidi saaksid tegevusluba taotleda ka need inimesed, kes pärinevad Eestiga sõbralikes suhetes olevates riikidest.

Siinkohal ei tasu karta, et reeglid kuidagi liialt lõdvaks kujunevad. Relvade ja laskemoona valdkonnas tegutseda soovijad peavad enne loa saamist läbima põhjaliku taustakontrolli ning lubade menetlemise eest vastutab politsei koos teiste ametkondadega.