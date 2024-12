Circle K: nõrk nõudlus hoiab toornafta hinda madalamal

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul tähendab see, et surve hindade tõusuks on vähenenud. „OPEC+ lükkas tootmismahtude tõusu veel kolme kuu võrra edasi ning lubas lõpetada tootmiskärped 18 kuu jooksul, mis on aeglasem, kui algselt kavandatud tempo. Naftatoodete ülemaailmne nõudlus on peamiselt Hiina tõttu jätkuvalt vähenevas trendis ning kartellis ei pea kõik osalised kokku lepitud tootmismahtudest kinni, seega ei ole survet hinnatõusuks ette näha,“ selgitas Sassi.

Lisaks on OPEC+ aidanud toita USA kildanafta tootmise buumi ning on oodata, et pärast OPEC+ kärbete jätkumist ja Donald Trumpi ametisse astumist suureneb USA naftatoodang veelgi, mistõttu võib oodata, et pakkumine ületab nõudlust ka uue aasta alguses. Ka viimane USA laovarude raport näitas valmistoodangu laovarude kasvu ning nõudluse langust.

Samas ei tohi Sassi sõnul ära unustada pingelist olukorda Lähis-Idas ning kogu maailm jälgib ootusärevusega, kas ja millal saab Hiina tööstus uuesti jalad alla.

„Hiina tööstustoodang kasvas teist kuud järjest, mis viitab, et Hiina keskvõimu majanduse stiimulipakett on hakanud võimalikku mõju avaldama,“ rääkis Sassi. „Nafta toodangut ja seeläbi nafta hinda võivad mõjutada ka geopoliitilised pinged naftarikkas Lähis-Idas. Hezbollahi ja Iisraeli relvarahu on hetkel habras ning arengud Süürias on pannud turuosalised konflikti murega jälgima, kas sel võib olla laiem mõju Lähis-Ida piirkonnas.“

