FOTOD | Vaata, kui palju on ikooniline Tallinna tööstuslinnak tänaseks juba muutunud

Äsja valmis Manufaktuuri kvartalis kaks uut elumaja, mis on osa kontseptsioonist luua endise Balti Puuvillavabriku alale kaasaegne ja mitmekesine elu- ja ärikeskkond ning kujundada kvartal ümber kvaliteetseks ja inimkeskseks linnakeskkonnaks. Manufaktuuri 7 aadressil asuvad uued hooned paistavad silma ainulaadse ilmega: mitmetoonilised rohelised tellisplaadid on kombineeritud naturaalsete puidust rõdudega, luues sellega harmoonilise ja looduslähedase ilme.

Manufaktuuri kvartali arenduse fookuses on nüüd ajaloolise Balti Puuvillavabriku hoone rekonstrueerimine. Tegu on Tallinna vanima ketrusvabrikuga, mis oli kaua oma 234 meetriga Eesti üks pikimaid hooned, jäädes praegugi alla üksnes mõnele kaubanduskeskusele. Juba on eemaldatud nõukogude ajal rajatud valgetest tellistest laiendused, et hoone algupärane ilme esile tuleks. Vabrik on muinsuskaitse all, mistõttu hoitakse tööstuspärandit – punastest tellistest ja paekivist osa säilitatakse ja taastatakse.