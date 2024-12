Võitlus kolme miljoni reisija pärast. Ametnikud soovivad Tallinna bussijaama 1,5 kilomeetrit eemale nihutada

Praegust Lastekodu tänaval asuvat bussijaama haldav Mootor Grupp rõhub reisijate vajadustele. Kantar Emorist telliti uuring, millest selgus, et 90% Tallinna bussijaama kasutajatest on selle praeguse asukohaga rahul. Rahulolu põhjus on bussijaama kesklinnalähedane asukoht. Need 10%, kes ei olnud rahul, soovisid, et bussijaam oleks veelgi rohkem südalinnas. Mootor Gruppi kuuluv Lux Express on selle põhjal teinud Tallinna linnale ka ettepaneku tuua reisijate peatus südalinnale veel lähemale. Linn pole sellega nõustunud. Viia aga bussijaam kesklinnast veel kaugemale, praegusest asukohast 1,5 kilomeetri kaugusele Ülemistele, on reisijate soove arvestades bussijaama praeguse haldaja hinnangul arusaamatu mõte.