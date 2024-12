Ametiühingud soovivad peatada töölepingu seaduse muutmise. „Paindliku tööaja kokkuleppe vabatahtlikkus on näiline“

Töötajate esindusorganisatsioonide ettepanek on anda sotsiaalpartneritele seadusega õigus leppida tööalased erisused kokku sektori- või ettevõttepõhistes kollektiivlepingutes, kus erisustest tulenevat kahju on võimalik kompenseerida muude tagatistega.

Graafikuga töötaja erineb kontoritöötajast

Eesti ametiühingute keskliidu juht Kaia Vask sõnas, et töölepingu seaduse muutmisel on ametnikud sel korral eiranud sotsiaaldialoogi aluspõhimõtet, mille kohaselt on sotsiaalpartneriteks Eesti tööandjate keskliit ja Eesti ametiühingute keskliit. „Välja kujunenud olukorras saab olla lahenduseks vaid töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu menetluse peatamine ja sotsiaalpartneritega kompromissiks läbirääkimistega alustamine,“ hindas ta.

Ka Eesti õdede liidu president Anneli Kannus sõnas, et graafikuga töötajate töötingimused on oluliselt keerulisemad kontoritöötajate omast. „Igapäevane puhkeaeg, mis on 11 tundi, tuleb iganädalasele puhkeajale lisada, sest näiteks 24-tunnises vahetuses töötanud töötaja ei jõua end 36 tunniga korralikult välja puhata. Puhke- ja tööaja tasakaalu tagamiseks ning töötajate tervise säilitamiseks on oluline kohelda töötajaid võrdselt,“ selgitas Kannus.