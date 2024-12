Pangajuht: vaiksed, aga olulised märgid viitavad, et Eesti majandus on selgelt tõusuteel

Arvamusliidrite hinnangud Eesti majanduse hetkeseisule tunduvad sõltuvat praegu kõige rohkem meeleolust ja eelhoiakutest. Saab vaadata nii, et Eesti majandus pole ikka veel uuesti kasvama hakanud. Samu andmeid saab aga kokku võtta ka nii, et majanduslangus on selgelt peatunud. Mida siis arvata – on klaas pooltühi või pooltäis? Kas faktidele tuginedes on alust olla pessimistlik või optimistlik?

Koos kolleegidega tegeleme igapäevaselt ennekõike Eesti väikeettevõtete rahastamisega. Tänapäevase panganduse teeninduskultuur tähendab, et laenu, liisingut või faktooringut kasutav ettevõtja ei ole üks sisuliselt nimetu klient sadade teiste seas, vaid kliendihaldur on pigem sarnane ärinõustajale – ettevõtja jagab oma ideid ja plaane ning koos leitakse viisid neid veelgi arendada ja ühtlasi rahastada.

See annab aga ühtlasi ka päris hea sissevaate ja tunnetuse, mis on Eesti erinevate sektorite väikeettevõtjatel mõtteis ja südamel. Viimaste aastate jooksul on Finora Panga kliendihaldurid näinud väga erinevaid perioode – hirm ja lootusetus on asendunud meelekindluse ja taastunud julgusega.

Väikeettevõtjate optimism kasvab – Eesti majandus lööb selja sirgu

On ilmne tõde, et majanduses loevad emotsioonid ja lootus või selle puudumine omajagu. Eesti majanduse puhul on iseäranis tähtsad väikeettevõtjate hoiakud – väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted moodustavad enamuse Eesti majandusest ning maksavad palka enamikule Eesti tööinimestest. Kuigi nad saavad kordades vähem tähelepanu kui üksikud efektsed suured Eesti brändid, on just tuhanded väikeettevõtjad Eesti majanduse selgroog.

Seetõttu on väga julgustav, et juba viimase poole aasta jooksul on tooni andnud pigem optimism. Muidugi ollakse ettevaatlikud ja riskid kaalutakse põhjalikult läbi. Aga see on mõistlik vastutustunne, mitte masendus ega lootusetus. Eesti väikeettevõtjad juba usuvad, et nende äri läheb taas ülesmäge. See on oluline eeldus selleks, et nii ka juhtuks.