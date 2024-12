Ettevõtja Priit Villemson puhub järjest uut hingamist sisse seisma jäänud hoonetele

Ülesanne on aga keeruline. Kuna ruumid asuvad muinsuskaitse all, ei saa seal teha suuri ehituslikke muudatusi. „Tuleb tõdeda, et tänavu on meil tõepoolest väga ambtsioonikas plaan, kuna peame sisuliselt kahe päevaga suutma endistele Klubi Teatri ruumidele puhuma sisse uue hingamise. Selliseid laiaulatuslikke ehitusplaane, mis me varasemalt oleme teinud, seal teha pole võimalik. See kindlasti lisab omamoodi väljakuteid.“

2024.aasta toob Viirelaiu Saatkonna taas tähelepanu keskpunkti – seekord Klubi Teatri ajaloolistes ruumides. Priit tunnistab, et idee tuua Saatkond sinna oli ambitsioonikas ja isegi riskantne. „Olen ka ise korduvalt Klubi Teatrit külastanud, aga kui minna ajas tagasi, siis 1930ndatel, asus seal Dancing-Palace – üks linna populaarsemaid ööklubisid. Selline ajalugu ja atmosfäär inspireerivad mind. Mulle tundus arusaamatu, miks sellised ruumid on pikalt seisnud jõude,“ selgitab Priit.

Seejärel viis tee Solaris Keskuse endisesse Francesco Sibio Ristorante ruumidesse, mis seisid samuti aastaid tühjana. „Kahe nädalaga tegime sellest taaskord hubase koha, kus kuueks kuuks peatuda. Ka sinna on tänaseks leitud uued rentnikud - tundub, et meie projektid annavadki seisma jäänud paikadele täiesti uue elu,“ räägib Priit.

Viirelaiu Saatkond on saanud omaette nähtuseks – unikaalne ja kordumatu igal aastal, kui see taaskord avatakse. Selle taga seisab ettevõtja ja Viirelaiu saare omaniku Priit Villemsoni entusiasm ja tahe luua Tallinna ööellu midagi täiesti uut ja teistsugust. Isegi kui Priit igal aastal kinnitab, et enam ei viitsi uut Saatkonda avada, on ta jälle ja jälle uue projektiga tagasi.

Alalist Saatkonda avada ei taha

Miks mitte avada alaline Viirelaiu Saatkond Tallinnas? Sellele küsimusele vastab Priit otsekoheselt: „Tänapäeval janunevad inimesed pidevalt uudsuse järele. Ajutised saatkonnad annavad võimaluse üllatada alati millegi uuega igal igal hooajal. See värskus ongi meie tugevus.“

Ta lisab, et kuigi ajutiste kohtade loomine võib tunduda kulukas, on nutikalt ja loovalt lähenedes võimalik väga palju ära teha. „Meil on väga hea meeskond ja isegi meie kliendid Viirelaiult on tihti ulatanud abikäe. See koostöö ja entusiasm aitavad meil ellu viia hulljulgeid ideid,“ räägib Priit.

Kuigi ajutiste Saatkondade loomine võib tunduda kaootiline, on just see paindlikkus ja loovus, mis Priidu projektid nii edukaks teevad. Iga uus Saatkond pakub külastajatele midagi täiesti uut ja unikaalset, olgu selleks peod, maitsed või atmosfäär.

Uus Viirelaiu Saatkond avatakse 14.detsembril, Vabaduse Väljak 5, kus Priidu sõnutsi saavad kokku Klubi Teatri kuldajastu glamuur ja Viirelaiu Saatkonna ikoonilised peod ning unustamatud maitsed. Õhtu saab alguse eksklusiivse Viirelaiule omase gurmeeõhtusöögiga, kus gastronoomiliste elamuste eest hoolitseb tippkokk Rado, kes on selleks üheks õhtuks loonud spetsiaalse 5-käigulise signatuurmenüü.

Õhtu teine pool lubab viia nostalgilisele ajarännakule, mil kõikidele pidulistele avatakse legendaarse peokoha Klubi Teatri uksed - seekord koos Viirelaiu Saatkonna säraga. See õhtu on kõigile, kes on igatsenud Viirelaiu Saatkonda ja Klubi Teatrit – või soovivad sellest esimest korda osa saada. Avapeol astuvad üles DJ Phonique (Saksamaa), DJ Hedonist ning üllatuskülalised.

Ja kuigi Priit igal aastal lubab, et see jääb viimaseks korraks, võib kindel olla, et järgmine hullumeelne idee pole kunagi liiga kaugel.

