Kasutatud autode turg kihab: tehingute arv on plahvatuslikult kasvanud

„Kasutatud autode turg on praegu erakordselt aktiivne, sest paljud inimesed soovivad enne uue maksu kehtima hakkamist auto välja vahetada. Novembrikuus toimus kasutatud autodega 20483 ostu-müügitehingut, mis on 56% rohkem kui mullu samal ajal. Oktoobris tehti 16890 tehingut, seega kasvas tehingute arv kasvas kuuga 3593 võrra,“ rääkis automüügiplatvormi Autoportaal.ee juht Ando Rahu.

Novembrikuus tehti kõige rohkem tehinguid Volkswageniga (2467), millele järgnes BMW (2275) ning Toyota (1753), selgus transpordiameti statistikast. Ka kogu aasta vaates on samad automargid kõige populaarsemad.

Suur ohukoht on üle maksta

„Volkswageni ja BMW puhul olid kõige populaarsemad kahetuhandendate autod – vastavalt 2005. ja 2007. aasta sõidukid. Seega huvi tuntakse pigem soodsamate sõidukite vastu, mille hind on turul madalam. Toyota ja Škoda puhul soetatakse aga pigem uuemaid mudeleid – 2019. aastast,“ selgitas Rahu.

Tema sõnul on sel aastal autot ostes ohukoht üle maksta. „Täna on siiski turul kerge puudus autodest, mis tingib selle, et autodele väga allahindlust ei tehta. Turul on üldine seisukoht, et esimene kvartal saab pigem vaikne olema ja sellest tulenevalt on automüüjate poolt ka ilmselt kampaaniaid tulemas,“ rääkis ta.

Coop Liisingu andmed näitavad, et tänavu on kõige populaarsemad rahvaautod endiselt Volkswagen, Škoda, Kia ja Toyota. Mõnevõrra rohkem on tänavu Coop Liisinguga ostetud diiselsõidukeid, kuid laias laastus on aastased müügimahud jäänud mullusega sarnasele tasemele.

„Kui oodati, et automaksu eel ostetakse pigem suuremaid ja võimsamaid masinaid, siis senised numbrid näitavad, et huvi on rohkem Volkswagen Passatite ja Škoda Octaviat vastu,“ ütles Coop Liisingu juht Martin Ilves.

Aasta alguses ostulaine vaibub