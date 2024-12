Domeenioht: aastas jääb pikendamata üle 18 000 .ee aadressi

„Eesti .ee domeeni saab registreerida 3 kuuks kuni 10 aastaks,“ ütles Eesti Interneti SA turundus- ja kommunikatsioonijuht Mare Vahtre. „Kui domeeni registreeringut ei pikendata õigeaegselt, jõuab kustuv domeen oksjonile, kust selle võib osta ka ettevõtte konkurent. Viimastel aastatel on huvi oksjonile jõudvate domeenide vastu enam kui kahekordistunud.“

Eesti Interneti SA poolt tänavu ettevõtjate seas korraldatud uuringust selgub, et tuntumateks domeeniga seotud ohtudeks peetakse domeeninime kaaperdamist (73% vastajatest), domeeninimega seotud meiliaadressi võltsimist (56%), brändi maine kahjustamist (56%), andmete õngitsemist (53%), domeeniga seotud SEO kasutamist pahatahtlikel eesmärkidel (51%).

2023. aastal jõudis oksjonile 18 421 pikendamata jäänud .ee-lõpulist domeeni. Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud huvi oksjonile minevate äriliselt atraktiivsemate domeenide vastu. „Kui näiteks 2022. aastal oktoobris sai pakkumisi 5,7% oksjonile jõudnud domeenidest, siis tänavu oktoobris juba üle 12%. Kõige populaarsemate domeenide puhul võib hind kerkida tuhandetesse eurodesse,“ märkis Vahtre.

Eesti .ee-lõpuga aadresside arv on viimase kümne aasta jooksul enam kui kahekordistunud. 22. novembri seisuga on registreeritud 172 768 .ee riigitunnusega domeeni. Enim on .ee domeene registreeritud Eestis, Hiinas, USA-s, Leedus, Saksamaal ja Rootsis.