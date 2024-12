Rongiga otse Leetu! Uuest aastast avatakse Tallinna–Tartu–Riia–Vilniuse rongiühendus

„Mul on hea meel, et oleme leidnud Läti ja Leedu kolleegidega lahenduse tagada juba lähiajal paremad ja sujuvamad riikideülesed rongiühendused,“ ütles regionaalminister Piret Hartman. „Eriti oluline on kolme riigi reisirongioperaatorite sõiduplaanide ühildamine just Lõuna-Eestile, sest see aitab muu hulgas vähendada ääremaastumist, võimestada kohalikku ettevõtlust, aga tugevdada ka Balti riikide ühtsust.“

Elroni juhatuse esimees Lauri Betlemi sõnul on Baltimaad nii ajalooliselt kui majanduslikult omavahel tugevalt seotud ja seetõttu peab ka reisirongiühendus olemasoleval taristul senisega võrreldes oluliselt paranema. „Ka praegu on põhimõtteliselt kolme riigi vahel võimalik rongiga reisida, kuid see on olnud pigem teoreetiline võimalus. Aasta algusest kehtima hakkavad sõiduplaanid muudavad ümberistumise aga mugavamaks. Jätkame ka Tartu–Riia otseühenduse ettevalmistusi, aga vahepealse kiirema lahendusena oleme jõudnud Läti ja Leedu kolleegidega sõiduplaanide ühildamises kokkuleppele.“

Alates 2023. aasta lõpust toimib Vilniuse ja Riia vahel igapäevane reisirongiühendus, mis on Leedu reisirongikäitaja LTG Link juhatuse esimehe Kristina Meidė sõnul end hästi tõestanud. „Rahvusvahelised liinid Vilniusest Riiga ja Varssavisse on reisijatele olulised. Loodame, et uue ühendusega Tallinnasse ja ülikoolilinna Tartusse suudame reisijate vajadustele veelgi paremini vastu tulla,“ ütles Meidė. „Oluline on, et meil on ühine eesmärk ja visioon, et pakkuda kolme riigi elanikele jätkusuutlikke ja senisest mugavamaid transpordivõimalusi.“

Ka piletihinnad on teada

Läti reisirongikäitaja Pasažieru vilciensi (Vivi) juhatuse esimehe Raitis Nešporsi sõnul ühendab kõiki kolme Balti riigi reisirongikäitajat selge eesmärk parandada riikidevahelisi ühendusi. „Tiheda koostöö tulemusena saame juba järgmise aasta algusest pakkuda Baltimaade elanikele Vilniuse, Riia ja Tallinna vahel rongiga sõitmise võimalust,“ märkis ta.