„Parim enne“ kaupade müük buumib. „Ettevõtjad viskavad otseses mõttes raha prügikasti“

Sumena asutaja Oliver Sebastian Lambi sõnul on majanduslangus ja hinnatõusud pannud inimesed rohkem soodsamat kaupa otsima. „Kui mullu päästsime üheksa kuuga 500 000 muidu suuresti hävitamisele minevat toiduainet, siis tänavu juba miljon. Oktoobris näiteks 150 000 ühikut, mis on meie tegevusaja rekord,“ ütles Lamp.

„Enamus sissetulevast kaubast läheb ära mõne päevaga ning üle paari nädala ei seisa miski laos. Siiani pole me ise pidanud veel ühtegi toodet hävitama. Nõudlus on väga suur ja peamine kitsaskoht on kaupade kättesaadavus – maaletoojatel ja poodidel jääb alati mingi osa müümata, aga paljud pigem hävitavad selle kui annavad soodsamalt edasi ringlusse,“ rääkis Lamp.