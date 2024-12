FOTO | Klient ostis Rimist magustoidu ning hiljem avastas, et toode on hallitanud

Rimi Eesti formaadijuht Evelyn Laul sõnab, et sellist olukorda on ühel kauplusel väga raske tuvastada, sest ka Rimi usaldab ikkagi pakile kirjutatut. „Tõenäoliselt on tegu tootja poolse praagiga või pakendi defektiga ja selliseid olukordi tuleb ette. Toode läbib enne kaupluses riiulisse jõudmist pika teekonna ning kuigi tooted on kaitstud ja pakendatud turvalistesse kastidesse, võib vahel tulla ette, et selle pika teekonna käigus saab mõne toote pakend viga,“ kommenteerib Laul.