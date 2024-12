Tartusse kerkib uus elamukvartal, mis valmib 2027. aasta lõpuks

„Tegu on Landen kinnisvara jaoks olulise projektiga, mis keskendub jätkusuutlike ja kvaliteetsete elamispindade loomisele,“ ütles Landen kinnisvara tegevjuht Sten Uritam. „Raadi piirkonna arendamine on meie jaoks prioriteet ning ootame suure huviga tulevasi pakkumisi, et leida koostööpartner, kes jagab meie visiooni,“ lisas ta.

Kortermajade planeering ja funktsionaalsus on piisavalt mitmekesine, et vastata erinevate elanike vajadustele. Korterid on kolme- või neljatoalised ning varustatud maa-aluse parkimiskorrusega. Netopinnad on kavandatud avara ja energiatõhusa disainiga, samas kui üldkasutatavad alad loovad funktsionaalse ning ühendava elukeskkonna. Projekti keskmes on kõrge ehituskvaliteet ja jätkusuutlikkus, et pakkuda terviklikku elamiskogemust kaasaegsetes kodudes.

Raadi alevis valmivate kortermajade naabruses areneb kiiresti mitmekesine ja atraktiivne keskkond. Kavandatav Raadi alevi keskus saab olema spordi- ja vaba aja veetmise süda, kuhu on plaanitud rajada jalgpalliväljakuid, korvpallihalle ning teisi spordirajatisi. Elamutest vaid 500 meetri kaugusel asuvad ajalooline Raadi mõis ja park ning lühikese jalutuskäigu kaugusel Eesti Rahva Muuseum.

Hange viiakse läbi kahes etapis Esmalt eelprojekti staadiumis ning seejärel põhi- ja tööprojektide valmimise järel. Ehitustööd algavad 2025. aasta esimeses kvartalis ning kestavad 2027. aasta lõpuni, hõlmates kolme ehitusetappi: 1.etapp (2025 I kvartal – 2026 I kvartal): Eskadrilli 2 hoone koos teede, haljastuse ja tehnovõrkudega.

2.etapp (2025 IV kvartal – 2026 IV kvartal): Eskadrilli 4 ja Eskadrilli 6 hoonete ehitus koos mänguväljakute, teede ja varumahutiigiga.

3.etapp (2026 III kvartal – 2027 III kvartal): Eskadrilli 8 hoone rajamine koos juurdekuuluvate aladega. Hanke osalemiseks esitatavate pakkumuste tähtaeg on 7. jaanuar 2025. Täpsemad andmed hanketingimuste ja projektide kohta on saadaval Landen kinnisvara tegejuhilt Sten Uritamilt.

Landen kinnisvara OÜ on 2023. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarendusettevõte, mille tugevusteks on energiatõhusus, ekspertiis efektiivses ja jätkusuutlikus ehituses, projekteerimises ning pikaajaline kogemus kinnisvara valdkonnas. Ettevõtte missiooniks on juhtida uusarendused tulevikku, pakkudes jätkusuutlikke ja energiatõhusaid lahendusi nii elu- kui ka äripindade maastikul.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada