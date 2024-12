Detsembris on viimane võimalus saada riigi toel soodsat kohtuesindust. Abivajajad jäävad edaspidi ukse taha

HUGO.legal osutab riigi toel õigusabi 2017. aastast saati. Kogu projekti vältel on laste õigusi puudutavad perekonnasjad olnud kesksel kohal. HUGO.legal õigusjuht Erki Pisuke sõnab: „Perekonnaõiguse kaasused moodustavad u 40% kõikidest õigusmuredest, millega riigi toel õigusabi vajatakse. Lõviosa perekonnaõiguse küsimustest on laste õigusi puudutav nagu elatised ning hooldus- ning suhtlusõiguse küsimused ning tihtilugu vajatakse nende õigusmurede puhul ka esindamist kohtus.“

Alates uue aasta 1. jaanuarist pole enam võimalik uusi kohtuesinduse riigi toel õigusabi raames algatada. Veel detsembris on võimalik laste õigusega seotud perekonnaasjades kohtus esindamist saada soodustingimustel hinna 45€ alusel. „Detsembris tulnud abivajajatele on veel võimalik pakkuda väga soodsa tunnihinnaga õigusteenust. Alates uuest aastast tõuseb uutele klientidele tunnihind ligikaudu kahekordseks. Seega tasub kõigil, kes lapsega õigustega seotud kohtuasja algatamist on edasi lükanud, sellega koheselt tegutseda.“