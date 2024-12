Riigiettevõte Operail müüdi maha 19 miljoni euroga

„Pärast Ukrainas toimuva Venemaa agressioonisõja algust on kaubamaht Eesti raudteel drastiliselt langenud. Eesti on väike riik, veoõlad on lühikesed. Raudtee on aga mahuäri, kus mida suurem on maht ja mida pikem on veoõlg, seda kasumlikum on äri. Seetõttu on täna ainult Eestis raudteel kaupa vedades keeruline kasumisse tulla,“ selgitas taristuminister Vladimir Svet erastamise tagamaid.