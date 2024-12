KUULA | Kinnisvaraturul on mitmeid positiivseid märke. Ekspert uusarendustest: midagi sellist ei ole varem olnud

Catlin Vatsel ütleb muuhulgas, et panga poolelt vaadates ei ole uusarenduste turg ammu nii elav olnud kui praegusel ajal. Sooman ja Vatsel on ühel meelel, et praegu on uusarendusse korteri otsimisel väga suur eelis võrreldes varasema ajaga - valmis saanud vara on palju ning on, kus reaalselt füüsiliselt käia ning ringi vaadata.