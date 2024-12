Hädas puidutööstuse ekspordi pani kasvama pelletimüüjate hilinenud suurtehing Taaniga

Eesti eksport kasvas oktoobris 12%. Veelgi parem uudis oli, et Eesti päritolu kaupade eksport kasvas 17%. Kõige üllatavam oli, et suurim kasv oli puidu ja puittoodete ekspordis: 30% ehk 44 miljonit eurot. Puidutööstusest on viimasel paaril aastal tulnud ainult negatiivseid teateid ettevõtete koondamistest, sulgemistest ja pankrottidest. Skandinaavia riikides majandus langeb ning meie puitmajadele ja puitkonstruktsioonidele ei ole seal enam ostjaid. Kuna Rootsi majandus ja kinnisvaraturg on veel kaugel taastumisest, siis on üllatav Eesti puittoodete ekspordi järsk kasv.