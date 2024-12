FOTOD | Kohus mõistis Vjatšeslav Leedo tingimisi vangi

Kohus: süüdistatavate otsused olid tehtud teadlikult

Pärnu maakohus on varem konfiskeerinud süüteoga saadud vara ja seadnud kohtulikud hüpoteegid AS-i Holostovi Kinnisvarahaldus kinnisasjadele Eesti vabariigi kasuks. Tänase otsusega jättis kohus need määrused muutmata kuni nõude täitmiseni summas 773 180 eurot.

Kohus leidis, et pankrotikuritegu, dokumendi võltsimine ja võltsitud dokumendi kasutamine on leidnud tõendamist süüdistuses toodud asjaoludel. Kohus märkis, et kõik neli osategu olid omavahel seotud ja kandsid eesmärki põhjustada SLK maksejõuetus. Süüdistatavad panid teod toime kavatsetult, et SLK maksejõuetus süveneks ja võlausaldajate nõuded jääksid rahuldamata. Karistust mõistes võttis kohus arvesse mõistlikku menetlustähtaega. Samuti arvestas kohus kehtivat kohtupraktikat ning seda, et süüdistatavad on varem karistamata ega ole uusi kuritegusid toime pannud.