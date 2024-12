Nõo Lihatööstus investeeris ligi miljon eurot tootmise laiendamisse. „Meie eesmärk on püsida konkurentsis“

Uute seadmete kasutuselevõtt võimaldab laiendada toodete valikut ning ettevõte saab veelgi rohkem panustada ekspordile. Ruumide sisustamisel pannakse erilist rõhku sellele, et tagada uute seadmete juures toiduohutus kõrgeimal tasemel.

„Keerulistes majandusoludes investeerimine on olnud juba aastaid Nõo Lihatööstuse strateegiline valik, et hoida ja tõsta ettevõtte konkurentsivõimet. Seda teeme ka praegu, kui Eesti majandusel just kõige paremini ei lähe,“ selgitas Loova.