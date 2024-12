Meeldetuletus: enne automaksu saabumist tasub just need andmed üle kontrollida

Registreerimistasu makstakse sõiduautode ja kaubikute liiklusregistris esmakordse registreerimise eel. See tähendab, et registreerimistasu maksmine on registreerimiskande eeldus. Registreerimistasu tuleb maksta ka Eesti liiklusregistris juba registreeritud sõidukite esimesel omanikuvahetusel, eeldusel, et selle sõiduki eest pole varem registreerimistasu makstud.