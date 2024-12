Investeerimine III pensionisambasse on üha populaarsem

Eestis on pensionid madalad ja iga tulevikuks säästetud euro on oluline, et vältida vaesusriski langemist vanaduspõlves. Seetõttu võiks Vallistu sõnul kogumine III pensionisambasse kui olulist maksuvõitu pakkuvasse lahendusse muutuda veelgi populaarsemaks. Uute III samba kontode arv kasvab keskmiselt 8-10% aastas, kuid fondide mahud märksa kiiremini. Sellest võib järeldada, et need, kellel on III sammas juba olemas, on leidnud võimalusi sissemaksete suurendamiseks. „Hiljutisest LHV uuringust selgus, et järgmise 6 kuu jooksul plaanib III sambasse investeerida iga kolmas Eesti inimene. Selleks, et maksuvõidust juba tänavu osa saada ja III sambasse tehtud sissemaksetelt paari kuu pärast tulumaks tagasi saada, tuleks veel enne aasta lõppu III sambasse raha paigutada,“ ütles Vallistu. Ta märkis, et ühekordsete suuremate sissemaksete kõrval on üks kindel ja turvaline viis pensioniks kogumiseks III samba automatiseeritud püsimaksed.