Ekspert: neid vigu tasub investeerides kindlasti vältida, muidu võib see kalliks maksma minna

Investeeringute hajutamise eesmärk on maandada, kontrollida ja vähendada erinevaid riske. Kuna tulevikutrendid, nagu inflatsiooni liikumine ja keskpankade poliitikad, on ettearvamatud, on riskide haldamine hädavajalik. Investorid võivad silmitsi seista paljude erinevate riskidega, nagu näiteks tururisk, ettevõtte risk, likviidsusrisk või inflatsioonirisk. Eksperdi sõnul on nende vähendamiseks iga investori esimene samm mõista oma riskitaluvust, investeerimishorisonti ja ootusi tootluse osas.

„Kui investoril on kõrged tootlusootused ning peamised investeeringud tehakse aktsiatesse, siis on hajutamine ääretult oluline. Hajutamist on võimalik lihtsustada ja efektiivsemalt teostada näiteks seeläbi, kui investor on otsustanud indeksfondide kasuks, mis sisaldavad suurt hulka instrumente,“ selgitas Kose hajutatuse põhimõtet. Samuti sõltub hajutamise ulatus sellest, kui palju aega investor on valmis oma portfelli haldamisele pühendama.

Väikesed apsakad võivad pikas perspektiivis teha palju kahju

Kuigi riskide maandamisel pole õigeid või valesid vastuseid, kiputakse eksperdi sõnul siiski tegema apsakaid, mis pikemas perspektiivis võivad portfellile halvasti mõjuda. Ta tõi välja kolm peamist eksimust, mida investorid hajutades teevad: „Üks sagedane viga on alahajutamine. Mõned investorid loodavad liiga palju õnnele ega arvesta piisavalt riskidega. Tõeliselt tasakaalustatud portfell peaks sisaldama ka selliseid varasid, mis võivad tunduda vähem atraktiivsed, kuid kaitsevad võimalike geopoliitiliste või tururiskide vastu, nagu näiteks väärismetallid või energiasektor.“