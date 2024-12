Ähvardus toimis. Temust kadusid airBalticu võltsitud mudellennukid

Nimelt kirjutas Läti Delfi eelmine nädal, et Hiina veebikaubandusplatvormile Temu on ilmunud airBalticu mudellennukid, kuid portaalis müüdi neid enam kui poole odavamalt. Nimelt kui lennufirma enda lehelt algasid mudellennukite hinnad 29 eurost, siis Temust sai odavaima mudeli kätte 11 euroga. Temus oli müüjaks AirVista nimeline konto, kelle asukoht on Hiinas Guangzhou linnas.

AirBaltic kirjeldas Läti Delfile, et viimasel ajal on nõudlus airBalticu Airbus A220-300 mudellennukite järele kasvanud ja see võib ka olla põhjus, miks hiinlased odavat võltsingut müüma asusid. Seepeale märkis lennufirma, et on valmis ka vajadusel oma õiguste kaitseks minema kohtusse.

Täna aga pöördus Temu esindaja Läti Delfi poole, viidates, et probleem on lahenduse leidnud. „Me suhtume intellektuaalomandi õiguste küsimustesse tõsiselt ning oleme põhjalikult uurinud konkreetset väidet airBalticu lennukimudeli kohta. Kõnealune lennukimudel on meie platvormilt eemaldatud,“ märkis Temu esindaja väljaandele.

Kui AirVista kontolt on tõesti kadunud airBalticu mudellennukid, siis jätkuvalt müüakse seal teiste tuntud lennufirmade mudellennukeid: näiteks nii Ryanairi, American Airlinesi, Lufthansa kui Finnairi lennukeid.

