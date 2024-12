GRAAFIK | Eesti ja Soome vahelise elektrikaabli hooldus tõstab homme oluliselt börsielektri hinda

Katkestuse plaaniliseks kestuseks on märgitud 1 päev ja 15 tundi.

Igapäevased elektri börsihinna kõikumised mõjutavad vaid neid tarbijad, kel on sõlmitud börsihinnaga elektripakett. Fikseeritud hinnaga elektrilepingu puhul on hind lepinguperioodiks kokku lepitud ja see ei muutu.