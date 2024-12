Šveitsi ettevõtja, kelle seitse firmat lähevad Nordica pärast pankrotti: mulle kinnitati, et töötajad saavad novembri palga. Ei saanud

„Ma pean nelja ettevõtte pankroti [Eestis] välja kuulutama, viimane on neist PAS Aviation International OÜ,“ ütleb Šveitsi ettevõtja Phillip Ashley-Smith (66). 1998. aastast lennunduses aktiivselt tegutseval ärimehel on juba mõnda aega Eesti elamisluba ja tema siinsetel ettevõtetel on olnud üks suur klient. See on 20. novembril oma tegevuse lõpetamisest ja pankrotist teada andnud rahvuslik lennufirma Nordica. Sestap tabab nüüd Ashley-Smithi siinseid ettevõtteid sama saatus.