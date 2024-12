Uuring: aastatagusega võrreldes on inimestel rohkem raha käes, kingitusi tehakse rohkem

Kõige tüüpilisem jõulukingituste eelarve on Eesti inimestel planeeritud 100 kuni 200 euro vahele, sest nii palju kavatseb kulutada 22 protsenti Citadele panga küsitlusele vastanutest. Järgneb 50 kuni 100 eurone kogukulu, mida planeerib 19 protsenti Eesti inimestest. 200 kuni 300 eurost kingieelarvet planeerib 12 protsenti eestlasest.

„Eriti huvitav on aga küsitluse tulemus, mis näitas, et kokku 13 protsenti ei planeeri seekord üldse kingitusi osta. Eelmisel aastal küsisime sama küsimust ning siis märkis nõnda 19 protsenti,“ märkis Citadele Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „ Siin on ilmselt erinevaid põhjuseid: madalam euribor on vähendanud laenumakseid, mille tõttu jääb inimestele veidi rohkem raha kätte. Samuti olid eelmine sügis ja talv külmemad ning kõrgemate küttekulude jaoks tuli raha leida muude asjade arvelt. Samuti näib olevat muutunud arusaam kingituste tegemisest: kingitus ei pea olema suur ja uhke, vaid väike ja sümboolne meene sobib enda lähedaste meeles pidamiseks.“

Kui Eestis ei plaane kinke osta 13 protsenti, siis Lätis ja Leedus oli nõnda vastajate arv seitse protsenti. „Usun, et tegelikult mõjutab seda arvu ka see, et Eestis on pikemalt propageeritud säästlike jõulukinkide tegemist ja heategevust ning see traditsioon tundub olevat siin rohkem kanda kinnitamas,“ märkis Hakiainen. „Samuti on populaarseks saanud kingituste tegemise asemel hoopis pere, sugulaste või sõpradega pühade ajal koos reisile minna.“

Kui varem on kallimate kinkide tegemisega silma paistnud Eesti inimesed, kuna siin on ka elukallidus ja hinnad kõrgeimad, siis sellel aastal planeerivad suuremaid kingieelarveid hoopis leedukad. „Võrreldes Eesti ja Lätiga on ka sealne majandus paremas seisus ning näidanud viimastel kvartalitel languse asemel tõusu. Leedu sisetarbimine on samuti kasvamas. Leedu majandusprogonoosid on järgmiseks aastaks positiivsed, mis annab tarbijatele kindlustunnet oste teha,“ lausus Hakiainen.

Leedukatest planeerib kingieelarvet 100 kuni 300 eurot 38 protsenti (Eesti – 34%, Läti – 27%) ning eelarvet üle 300 euro kokku 13 protsenti (Eesti – 12%, Läti – 9%).

