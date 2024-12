Jaeketid kulutavad tuhandeid eurosid, et sind enda juurde ostma meelitada. Ühe keti panus on kolossaalne

Igaüks meist on vähemalt korra näinud mõne poe uksel loosungit, millega peibutatakse klienti ostma. Kuna kaubanduses on tihe konkurents ja võitlus klientide nimel käib pidevalt, panustavad ketid kampaaniatesse tuhandeid eurosid. Seejuures on aga strateegiad väga erinevad ja mõni jaekett ütleb isegi, et ei näe tarbijate vähese huvi tõttu enam mõtet loosimängudesse panustada.

Aktiivsete loosikampaaniatega paistab silma Eesti kaubandusturu uusim tulija Lidl. Jaekett ei taha avaldada summat, mis nad on loosimängudele kulutanud, kuid on viimase kahe aasta jooksul korraldanud kaks suuremat sünnipäevaloosi. Parasjagu käib Lidlil jõululoos. Kõigi kolme viimase suurema kampaania peaauhind on olnud uhiuus auto. Kahel korral on nad välja loosinud BMW X1 ja praeguse jõululoosi peaauhinnaks on Škoda Kodiaq. Uus BMW X1 maksab vähemalt 45 000, Škoda Kodiaq aga 36 900 eurot. Samuti on Lidli kampaaniates auhindadeks olnud nutitelefonid, spaapaketid, Lidli kinkekaardid ja palju muud.