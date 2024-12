Säästuhoiused pöörasid novembris kiirele kasvule, maht kahekordistus

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on säästuhoiuste populaarsuse kiire kasvu üheks põhjuseks kiiresti langevad intressid. „Mitmete teiste instrumentide tootlus on viimasel ajal kiiresti langenud, liiatigi ei ole tähtajalised hoiused või võlakirjad alati päris sama likviidsed, kui säästuhoius,“ selgitab Pechter, kelle sõnul ongi kõige targem hoida säästuhoiusel just nii-öelda „meelerahufondi“.

Euribori kiire langus toob kindlasti ühel hetkel kaasa ka säästuhoiuse intresside langetamise, kuid seni on ka kolm protsenti päris hea lisa sisuliselt riskivabalt seisvatele säästudele, mida on vajadusel pea kohe võimalik kasutusele võtta. „Loodetavasti on novembri kasvunumbrite taga ka inimeste suurenev üldine rahatarkus, sest siiani on Eesti Panga statistika kohaselt meie inimeste pangakontodel kokku miljardeid kasutult seisvaid eurosid,“ julgustab Pechter inimesi oma sääste teenima panema.